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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали, че им искат пари, за да приберат колите си

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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От сдружение „Браншови съюз Пътна помощ" са изпратили писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с искане за спешна среща заради сигнали, че от пострадали в тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия" се искат пари, за да си приберат автомобилите.

Местните власти са инструктирали сдружението всички извозвани от тях автомобили да бъдат носочвани и разтоварвани на паркинг на господин Вълев, известен още като Динко от Ямбол. От дружеството посочват, че са работили със собствена техника и са извозили автомобилите напълно безплатно, с цел да помогнат на пострадалите граждани и да съдействат за възстановяване на движението. Потърсихме господин Вълев, но той отказа коментар.

Димитър Михайлов, председател на сдружение „Браншови съюз Пътна помощ”: „Днес сутринта започнаха да валят сигнали при нас. Сведения за искания на плащания при освобождаване на автомобилите от паркинга. От хора, които са се свързали с лица, които са собственици на паркинга или там, на мястото, които са били, им е казано, че ще се свържат допълнително с тях, да им кажат колко пари ще струва тази асистенция. По непотвърдена информация, тиражирана в социалните мрежи, по 8 000, по 6 000, неопределени суми. Ние се притеснихме как хората ще погледнат на нас, след като ние сме казали, че помощта ще бъде напълно безвъзмездна. В следващия момент те набъркват името на Браншовия съюз в един такъв скандал, който за мен не е реден. И ние търсим помощ от държавата, министъра, да излезе и да каже, че тези автомобили ще бъдат напълно контролирани при връщането.“

#сигнали на пострадали #АМ „Тракия“ #катастрофа

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