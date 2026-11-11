След трагедията на АМ „Тракия“: Сигнали от пострадали, че им искат пари, за да приберат колите си

От сдружение „Браншови съюз Пътна помощ" са изпратили писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев с искане за спешна среща заради сигнали, че от пострадали в тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия" се искат пари, за да си приберат автомобилите.

Местните власти са инструктирали сдружението всички извозвани от тях автомобили да бъдат носочвани и разтоварвани на паркинг на господин Вълев, известен още като Динко от Ямбол. От дружеството посочват, че са работили със собствена техника и са извозили автомобилите напълно безплатно, с цел да помогнат на пострадалите граждани и да съдействат за възстановяване на движението. Потърсихме господин Вълев, но той отказа коментар.