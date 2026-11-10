Следствието ще установи причините за катастрофите на АМ "Тракия", каза премиерът Румен Радев

19 от пострадалите от катастрофата на магистрала "Тракия" са приети в областната болница в Сливен. Лекарите се борят за живота на един от пациентите, каза директорът на болницата д-р Васислав Петров.

Според премиера Румен Радев, който заедно с министъра на здравеопазването Катя Ивкова посети лечебното заведение, най-вероятната причина за трагедията е мъглата.

Румен Радев, министър-председател: "Хората казват, че от по-слаба мъгла е станала пелена. Това е така най-сериозната причина. Дали има други съпътстващи, тепърво следствието ще установи."

Премиерът обяви, че е доволен от видяното в болницата.

Румен Радев, министър-председател: "Персоналът е професионален, с много добро отношение към болните и се надявам, че така ще продължава. Има нужда болницата от повече финансиране. И трябва да се довърши Спешното отделение, което е започнато. Изграден е първият етаж преди 10 години. Трябва да намерим начин, така че да построим и втория етаж и да завърши и да бъде функционален."

По думите на министър Катя Ивкова състоянието на приетите е стабилно.

- Състоянието на болните какво е? Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "В момента е стабилно. Стабилизират се в момента болните."

Преминалите през сливенската болница са общо 23-ма, обясни директорът ѝ.

Васислав Петров, изп. директор МБАЛ "Иван Селимски", Сливен: "19 пациента са хоспитализирани при нас. Най-тежкото е състоянието на двама болни в реанимация, които вече са оперирани. В момента се оперира един в неврохирургия. Засега са стабилни. Не мога да кажа, че нямат опасност за живота. Все още имат опасност за живота, но се борим да бъдат нещата както трябва. 23 бяха пациентите, които преминаха оттук. Също сега приехме още един. 18 са приетите. Четирима човека са освободени след преглед. Един има все още в Спешно отделение, който не е насочен. Още му се правят изследвания. - Във Военна болница колко са? - Във Военна болница бяха 8. Един преведоха при нас с неврохирургичен проблем. Сега, че най-вероятно, са седем."

Не се налага някой от пациентите на този етап да бъде транспортиран в София.