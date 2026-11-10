Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия": Извадихме късмет по време на трагедия

Извадихме късмет по време на трагедия. Нашият шофьор успя да предотврати трагедия, но зад нас вече не успяхме. Това сподели пред БНТ собственикът на транспортата фирма, чийто автобус успява да спре и да не се удари в тира тази сутрин на магистрала "Тракия".

Именно този тир препречва платното и така започва адът на магистралата.

Владимир Гатев разказа пред екипа ни, че шофьорът на автобуса е карал изключително бавно - с 65 - 70 км/ч, когато пада мъгла, толкова гъста, че няма никаква видимост. "Вижда пред себе си камиона и успява да спре. Пътниците в автобуса са невредими, превозени са с друг автобус", обясни той.

Шофьорът е приет в сливенската болница за изследвания.