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Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия": Извадихме късмет по време на трагедия

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Чете се за: 01:10 мин.
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Падна мъгла, толкова гъста, че нямаше никаква видимост, разказа пред БНТ Владимир Гатев

верижна катастрофа магистрала тракия жертви десетки пострадали снимки
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Извадихме късмет по време на трагедия. Нашият шофьор успя да предотврати трагедия, но зад нас вече не успяхме. Това сподели пред БНТ собственикът на транспортата фирма, чийто автобус успява да спре и да не се удари в тира тази сутрин на магистрала "Тракия".

Именно този тир препречва платното и така започва адът на магистралата.

Владимир Гатев разказа пред екипа ни, че шофьорът на автобуса е карал изключително бавно - с 65 - 70 км/ч, когато пада мъгла, толкова гъста, че няма никаква видимост. "Вижда пред себе си камиона и успява да спре. Пътниците в автобуса са невредими, превозени са с друг автобус", обясни той.

Шофьорът е приет в сливенската болница за изследвания.

"Добре е, той е герой, че е успял да избегне удар", заяви Гатев.

#магистрала "Тракия" #верижна катастрофа

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