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Социалният министър: Над 12 млрд. работни дни се губят годишно в света заради психосоциални рискове

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Най-сериозно рисковете за психичното здраве са в здравеопазването, образованието, социалните услуги, индустрията

Министър Наталия Ефремова
Снимка: МТСП
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Около 45% от работещите в Европейския съюз съобщават, че са изложени на психосоциални рискове на работното място. В световен мащаб всяка година се губят над 12 милиарда работни дни поради депресия и тревожност, свързани с неблагоприятни условия на труд. Данните на различни международни институции представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“, съобщиха от ведомството.

„Данните показват, че психосоциалните рискове не са само личен проблем на засегнатия човек и неговото семейство. Те водят до много сериозни икономически и социални проблеми – увеличаване на трудовите злополуки, повишаване на отсъствията по болест, намаляване на производителността и по-ранно напускане на пазара на труда“, коментира министър Ефремова.

Тя обърна внимание, че човешкият капитал е най-важният за всяка икономика. „Той трябва да бъде преди всичко здрав и след това работоспособен“, каза министърът.

Според Наталия Ефремова в съвременния свят на трансформации, изключително бърза дигитализация, въвеждане на изкуствения интелект, дистанционната работа и непрекъснатата свързаност между хората и с работодателите им, психосоциалните рискове създават все повече опасности на работното място. Те влияят негативно както на работоспособността, така и на мотивацията за работа на хората.

Най-сериозно рисковете за психичното здраве засягат работещите в сектори, в които към тях има високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност към други хора като здравеопазването, образованието, социалните услуги, индустрията.

„Това са областите, в които най-често се виждат последиците от психосоциалните рискове, водещи до високи нива на напрежение и хроничен стрес на заетите, ако не се работи за превенцията им. Затова трябва не само в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, а постоянно да говорим за този проблем, да развиваме и прилагаме мерки, с които в крайна сметка да помогнем на работещите да се чувстват по-добре на работното си място“, отбеляза министър Ефремова.

Тя подчерта, че за да бъдат мерките ефективни, е необходимо да се изгради доверие между работодатели и работещи.

„Служителите трябва да могат свободно да говорят на работното място за това, които ги притеснява. Много важно за ефективността на осигуряването на безопасност и здраве при работа е и социалният диалог, както и всички заинтересовани страни да действат заедно“, добави министър Наталия Ефремова.

#психическо здраве #министър Наталия Ефремова #сектори #рискове

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