Столичният общински съвет възложи на Световната банка да изготви план за спасяването на "Топлофикация София". Докладът на кмета Васил Терзиев беше приет от третия опит, след като разглеждането му на два пъти беше отлагано във времето.

Решението позволява на столичния кмет да сключи договор с Групата на Световната банка за първата фаза на анализа, на стойност 900 000 евро. Независимият анализ ще изследва техническото състояние на топлопреносната мрежа, финансовите резултати, натрупаните задължения и действащата законодателна и регулаторна рамка.

Основна задача е да се измисли план за преструктуриране на дълга на дружеството от над 1 милиард и 300 милиона евро към БЕХ и "Булгаргаз" и да бъдат осигурени на необходимите инвестиции за модернизация. Терзиев отхвърли твърденията, че с одобрения доклад вече се пристъпва към концесия на „Топлофикация". От БСП остават твърдо против концесия или приватизация на дружеството, защото според тях това само ще задълбочи проблемите.