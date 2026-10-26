БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров сочи и паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч"

Спокойна изборна нощ в Русе: 80% от протоколите са обработени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Двойката Йотова-Вълчев води с 36,2% от гласовете в Русенско, изборният ден премина без сериозни нарушения

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спокойна обстановка и сравнително бърза обработка на изборните книжа отчетоха в Русе след края на изборния ден. При близо 80% обработени протоколи в областта на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Вълчев с 36,2%. На второ място са Андрей Гюров и Кандев с 26,2%, а трети са Костадин Костадинов и Волгин с 13,7%. След тях се нарежда кандидатпрезидентската двойка, издигната от „Величие“ с Ивелин Михайлов.

По думите на Стела Стоилова, заместник-председател и говорител на Районната избирателна комисия в Русе, изборната нощ е преминала спокойно, без съществени затруднения при приемането на протоколите.

Стела Стоилова, заместник-председател и говорител на Районната избирателна комисия в Русе: „Последната секционна избирателна комисия е предала документите си около 3.30 часа сутринта. Допуснатите грешки са били предимно технически – неподписани списъци, неправилно подредени изборни книжа и пропуски при окомплектоването на документите. За целия изборен ден имаме само 2 секционни комисии, в които се прекрати работата с машина. Тези секции преминаха с гласуване с хартиена бюлетина. След извършените проверки РИК не е установила нарушения на изборните правила.“

В 13 секции в община Русе и в една секция в община Сливо поле са извършени замени на членове на секционни комисии. Причината е неявяване на част от членовете в началото на изборния ден. В сравнение с президентските избори през 2021 г. избирателната активност в региона е приблизително наполовина по-малко. От РИК очакват натрупаният опит от настоящия вот да помогне за по-бързото и безпроблемно протичане на евентуалния балотаж.

Сред пропуските при оформянето на документацията са забравени екземпляри от секционни протоколи в принтери и липсващи копия на чернови. Според Стела Стоилова тези грешки могат да бъдат избегнати при следващото гласуване. Сред по-любопитните сигнали, постъпили по време на изборния ден, е жалба за силно пусната руска музика в Духовното мюсюлманско училище в Русе.

При проверката е установено, че музиката вече е била спряна, поради което сигналът е оставен без последващи действия. Над 400 служители на МВР са следили за сигурността около избирателните секции и на ключови места в региона. Русе предстои да посрещне и натоварен уикенд, тъй като в събота, в деня за размисъл, е планиран футболен мач на „Дунав“, за който се очакват много привърженици и гостуващи фенове.

От Районната избирателна комисия уверяват, че натрупаният опит от този вот ще допринесе за по-добрата организация при евентуалния балотаж.

Вижте още в прякото включване на Николай Рачев

#обработени протоколи #Русе #президентски избори

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
1
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
4
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
5
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Президентски Избори 2026

Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително в област Плевен
Чете се за: 02:25 мин.
Илияна Йотова печели гласовете в Турция Илияна Йотова печели гласовете в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Чете се за: 02:00 мин.
Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин Без нарушения и при висока активност премина изборният ден във Видин
7706
Чете се за: 02:12 мин.
Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
ЦИК при обработени 98.99% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото Андрей Гюров: Не е време за потупване по рамото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур? Преди балотажа: Кой кого ще подкрепи на втори тур?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Новият ВСС: Прокурорите избраха своите представители
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Сърбия след изборите: Студентите и техните привърженици празнуват
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ