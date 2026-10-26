Спокойна изборна нощ в Русе: 80% от протоколите са обработени

Спокойна обстановка и сравнително бърза обработка на изборните книжа отчетоха в Русе след края на изборния ден. При близо 80% обработени протоколи в областта на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Вълчев с 36,2%. На второ място са Андрей Гюров и Кандев с 26,2%, а трети са Костадин Костадинов и Волгин с 13,7%. След тях се нарежда кандидатпрезидентската двойка, издигната от „Величие“ с Ивелин Михайлов.

По думите на Стела Стоилова, заместник-председател и говорител на Районната избирателна комисия в Русе, изборната нощ е преминала спокойно, без съществени затруднения при приемането на протоколите.

Стела Стоилова, заместник-председател и говорител на Районната избирателна комисия в Русе: „Последната секционна избирателна комисия е предала документите си около 3.30 часа сутринта. Допуснатите грешки са били предимно технически – неподписани списъци, неправилно подредени изборни книжа и пропуски при окомплектоването на документите. За целия изборен ден имаме само 2 секционни комисии, в които се прекрати работата с машина. Тези секции преминаха с гласуване с хартиена бюлетина. След извършените проверки РИК не е установила нарушения на изборните правила.“

В 13 секции в община Русе и в една секция в община Сливо поле са извършени замени на членове на секционни комисии. Причината е неявяване на част от членовете в началото на изборния ден. В сравнение с президентските избори през 2021 г. избирателната активност в региона е приблизително наполовина по-малко. От РИК очакват натрупаният опит от настоящия вот да помогне за по-бързото и безпроблемно протичане на евентуалния балотаж.

Сред пропуските при оформянето на документацията са забравени екземпляри от секционни протоколи в принтери и липсващи копия на чернови. Според Стела Стоилова тези грешки могат да бъдат избегнати при следващото гласуване. Сред по-любопитните сигнали, постъпили по време на изборния ден, е жалба за силно пусната руска музика в Духовното мюсюлманско училище в Русе.

При проверката е установено, че музиката вече е била спряна, поради което сигналът е оставен без последващи действия. Над 400 служители на МВР са следили за сигурността около избирателните секции и на ключови места в региона. Русе предстои да посрещне и натоварен уикенд, тъй като в събота, в деня за размисъл, е планиран футболен мач на „Дунав“, за който се очакват много привърженици и гостуващи фенове.

От Районната избирателна комисия уверяват, че натрупаният опит от този вот ще допринесе за по-добрата организация при евентуалния балотаж.

Вижте още в прякото включване на Николай Рачев