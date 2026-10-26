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Спокойно премина приемането на протоколите във врачанското село Малорад

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Село Малорад избра своя нов кмет - Мартин Диловски от партия „Български глас“

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Изборният процес във Врачанска област приключи спокойно, без съществени затруднения при предаването и обработката на протоколите. Членовете на секционните избирателни комисии са напуснали изчислителния пункт около час.х

Елена Кирилова, председател на Районната избирателна комисия във Враца: „Първите секции са пристигнали с протоколите си още в 20.15 часа. Нямахме абсолютно никакви проблеми с предаване на протоколите от област Враца“

Допуснатите грешки в протоколите са били минимални и са отстранени на място. Последни са преминали представителите на секционните комисии от община Оряхово, където част от протоколите първоначално не били взети. Избирателната активност във Врачанска област е 21,35%, или общо 31 278 гласували. Отчетени са 316 недействителни бюлетини, съобщи Елена Кирилова.

Междувременно врачанското село Малорад вече има избран кмет след балотажа. Мартин Диловски от партия „Български глас“ печели вота с 437 гласа. Той изпреварва опонента си Светослав Георгиев от Земеделския народен съюз с разлика от 22 гласа.

Избирателната активност в селото е била близо 62%. Данните от изборния ден показват, че местният вот е привлякъл по-голям интерес от гласуването за президент.

Вижте още в прякото включване на Мирослава Георгиева

#село Малорад #президентски избори #Враца

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