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Спокойно започна изборният ден в Добричко, близо 500 служители на МВР следят за реда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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спокойно започна изборният ден добричко близо 500 служители мвр следят реда
Снимка: БНТ
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Изборният ден в Добричко започна в спокойна обстановка, съобщават от Областната дирекция на МВР. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ е протекла нормално. Общо 493 служители на МВР са ангажирани в охрана на изборните помещения. В това число 96 служители на ПБЗН Добрич, 17 служители на Гранична полиция и 5 служители на БОП.

За опазване на обществения ред са командировани допълнително 16 служители от Зонално жандармерийско поделение Варна. Обектите, в които се гласува са 252, а секциите са 347, от които 3 подвижни.

През изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инциденти свързани с охраната на изборните места. Секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на РИК и СИК, и е започнал изборният процес.

Служителите на звената на дирекция „Български документи за самоличност” в дирекцията на МВР в Добрич издават и в днешния ден удостоверения на граждани, изгубили или повредили личните си карти, за да могат да упражнят правото си на глас.

Органите на реда припомнят, че хора с неадекватно поведение няма да се допускат до секциите. Забранено заснемането на начина на гласуване, както и изнасянето на бюлетини от изборното помещение.

#България избира президент #начало на изборния ден #балотаж #Добрич

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