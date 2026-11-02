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Спортинг се разделя с Руи Боржеш преди Шампионската лига, Пауло Фонсека е фаворит за поста

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Спорт
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Португалският гранд предприема треньорска рокада след колебливото начало на сезона, а Тиаго Фернандес временно ще води "лъвовете“

Спортинг се разделя с Руи Боржеш преди Шампионската лига, Пауло Фонсека е фаворит за поста
Снимка: БГНЕС
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Спортинг Лисабон е на път да се раздели със старши треньора Руи Боржес след незадоволителното начало на сезона. Промяната идва непосредствено преди двубоя срещу Шахтьор Донецк в Шампионската лига, съобщават португалските медии.

От клуба потвърдиха, че са започнали преговори с Боржес за прекратяване на договора му. Очаква се временно начело на първия отбор да застане наставникът на резервния състав Тиаго Фернандес.

Основен фаворит за постоянен заместник е Пауло Фонсека, който по-рано през деня обяви раздялата си с френския Олимпик Лион.

Решението на ръководството идва на фона на изоставането на Спортинг в португалското първенство. „Лъвовете“ заемат третото място в класирането, като вече са на девет точки зад лидера Порто.

В Шампионската лига тимът започна с победи срещу Галатасарай и Ланс, но впоследствие допусна изненадващо домакинско поражение от австрийския ЛАСК.

Руи Боржес пое Спортинг през декември 2024 година, когато замени Жоао Перейра. Под негово ръководство отборът успя да защити титлата си в Португалия и достигна до четвъртфиналите на Шампионската лига през миналия сезон, където отпадна от Арсенал с общ резултат 0:1.

#Руи Боржеш #ФК Спортинг Лисабон

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