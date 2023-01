Станислав Иванов напусна Чикаго Файър

Станислав Иванов и Чикаго Файър се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Той игра в американския тим през последните две години.

Българинът подписа с клуба през януари 2021 година и записа 26 мача и 1 гол в Мейджър Лийг Сокър.

Станислав Иванов не е първият българин, който играе за клуба. От 2000 до 2022 г. Христо Стоичков има 51 мача и 17 гола за тима.

#cf97 has mutually agreed to part ways with Stanislav Ivanov.



Wishing Stani all the best.