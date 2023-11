Стефанос Циципас се отказа от мача с Холгер Руне след три гейма игра

Датчанинът Холгер Руне записа първата си победа във Финалите на АТП в Торино.

20-годишният скандинавец, който е дебютант в надпреварата, водеше с 2:1 гейма в мача си със Стефанос Циципас от Зелената група на турнира, когато гръцкият тенисист прекрати участието си в срещата заради травма.

Проблемът на Циципас не стана ясен, но той бе подкрепян от придружител при напускането на залата.

