Дори в страна, известна със своите сватби, това със сигурност е рекорд - пищното сватбено тържество на дъщерята на политик от индийския щат Бихар събра над 400 000 гости, съобщават местни медии, цитирани от АФП.

Въпреки че е обект на редица съдебни разследвания, включително и за убийства, Анант Сингх има безспорна власт над законодателното събрание на този щат - най-бедния в Индия, в което заема пост от 2005 г.

За сватбата на дъщеря си той е организирал грандиозно тържество, на което е поканил цели села, многобройните си политически съюзници, както и широк кръг от видни личности от най-различни сфери на живота.

Мобилизираните за случая 500 готвачи са предложили на гостите вегетарианско пиршество, включващо, освен всичко останало, и 500 000 сладкарски изделия, според описанието на близки до домакина.

Броят на присъстващите е надминал всички очаквания, като дори е предизвикал безпрецедентни задръствания около родното село на Сингх, Надаван. За случая са били подготвени пет хеликоптерни площадки.

Организаторите на сватбата дори са били принудени да отменят надпревара с 200 коня, тъй като са били напълно блокирани от стотиците хиляди хора, струпали се да я наблюдават.