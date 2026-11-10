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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в катастрофите и отправя молитва към Бог, за да им даде утеха и вяра

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Заупокойна молитва за загиналите и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите ще бъдат отслужени утре в Сливен

Снимка: БТА
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С дълбока скръб и болка приехме вестта за двете тежки пътнотранспортни произшествия, станали в ранните часове на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“, които отнеха свидни човешки животи и потопиха в скръб и страдание десетки семейства. В тези тежки за всички нас часове Свeтият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) изразява своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Съпричастни сме към тяхната неизмерима болка и отправяме гореща молитва към Всемилостивия Бог да им дарува утеха, духовни сили и крепка вяра, за да понесат тежкото изпитание, което ги е сполетяло, се казва в изявление от Светия синод на БПЦ-БП по повод тежките пътнотранспортни произшествия на автомагистрала „Тракия“.

В него се отбелязва, че в мигове като този, човешките думи са безсилни да изразят дълбочината на скръбта от загубата на нашите ближни. Но като християни ние имаме своята надежда в Господа Иисуса Христа, Който ни уверява: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее“ (Йоан 11:25). Молим се Господ да упокои душите на загиналите в място светло, в място злачно, в място прохладно, където няма болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен, и да ги приеме в Своите небесни обители, се посочва в изявлението.

Светият синод призовава боголюбивия клир, монашеството и всички верни чеда на Българската православна църква, както и всички наши сънародници, да възнесат усърдни молитви към Бога за упокоение на загиналите, за здраве и скорошно възстановяване на пострадалите и за утеха на техните семейства и близки.

С отеческа загриженост се обръщаме и към всички участници в движението по пътищата: нека бъдем благоразумни, внимателни, търпеливи и отговорни! Нека помним, че човешкият живот е драгоценен Божи дар, който сме призвани да пазим. Нека с всяко свое действие на пътя проявяваме грижа и любов към ближния, съзнавайки отговорността си както за собствения си живот, така и за живота на всички около нас.

Вярваме, че с Божията помощ, с общи усилия, с повече отговорност и взаимна грижа можем да предотвратим подобни трагедии и да съхраним живота и здравето на нашите ближни. Бог да прости и упокои загиналите. На пострадалите да дарува здраве и сили, на скърбящите - утеха и надежда, а на всички нас - благоразумие, смирение и любов един към друг, се казва в изявлението от Светия синод на БПЦ-БП.

Заупокойна молитва за загиналите при трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, както и молитва за скорошното и успешно възстановяване на пострадалите, ще бъде отслужена утре в Сливен. Това съобщиха по-рано днес от Сливенската митрополия.

#тежка катастрофа на АМ Тракия #светия синод

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