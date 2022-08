Тайсън Фюри за Усик - Джошуа: И двамата бяха ужасни

Притежателят на една от световните титли по бокс в тежка категория Тайсън Фюри не пропусна да коментира битката между Олександър Усик и Антъни Джошуа, в която двамата си оспорваха останалите четири пояса в категорията.

"Циганския крал", който преди дни обяви за втори път, че се оттегля от бокса не остана никак впечатлен от видяното по време на двубоя в Саудитска Арабия и уверено заяви, че би могъл да се справи в една вечер и с Усик, и с Джошуа.

"Да ви кажа честно, и двамата бяха ужасни. Това беше може би най-лошият мач за титла в тежка категория, който някога съм гледал в живота си. Беше ужасно, стига. Бих унищожил и двамата в една и съща вечер. Извадете си чековата книжка, защото Циганският крал е тук, за да остане завинаги", сподели Фюри в клип, който самият той публикува в Туитър.

