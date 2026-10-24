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Тейлър Фриц и Флавио Коболи продължават към полуфиналите в Лион

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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Американецът се справи с Даниел Алтмайер, а италианецът отказа Брандън Накашима.

Тейлър Фриц и Флавио Коболи продължават към полуфиналите в Лион
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Поставеният под номер 2 в схемата Тейлър Фриц (САЩ) достигна до полуфиналите на турнира по тенис ATP 250 на твърда настилка в Лион (Франция) с награден фонд 757 320 евро.

Фриц победи Даниел Алтмайер (Германия) със 7:6(5), 6:2 и да си осигури полуфинален сблъсък със сънародника си Томи Пол.

„Мисля, че през цялата седмица съм доволен от всичко. И на тренировки се чувствам уверен във всички аспекти на играта си. Обикновено имам от какво да се оплача. Но сега сервирам много добре, удрям топката много добре“, каза Фриц в интервюто си на корта.

28-годишният тенисист преследва втората си титла за сезона, след като спечели във Вашингтон през август.

Томи Пол се класира за първия си полуфинал от юни насам в Куинс Клъб, след като надделя над французина Корентен Муте с 6:4, 3:6, 6:3.

Първият поставен Флавио Коболи (Италия) се наложи над номер 5 Брандън Накашима (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:4 за два часа и 17 минути.

С победата Коболи достига до шестия си полуфинал в АТП за сезона. 24-годишният тенисист ще се изправи срещу сънародника си Лоренцо Музети или Люка ван Аш (Франция) за място на финала.

#тенис турнир в Лион 2026 #Флавио Коболи #Тейлър Фриц

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