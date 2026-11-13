Тейлър Фриц и Тиаго Тиранте ще спорят за титлата на турнира в Стокхолм

Тейлър Фриц и Тиаго Агустин Тиранте ще се изправят един срещу друг във финала на тенис турнира от категория ATP 250 в Стокхолм.

Поставеният под номер 1 в схемата Фриц, който заема десетото място в световната ранглиста, се наложи убедително над италианеца Лоренцо Музети с 6:4, 6:2. Американецът се нуждаеше от едва час и три минути, за да си осигури участие в двубоя за титлата.

Фриц демонстрира стабилна игра на собствен сервис, като реализира седем аса и допусна само една двойна грешка. Той се възползва от три от четирите си възможности за пробив, докато Музети завърши срещата с три аса и една двойна грешка.

В другия полуфинал аржентинецът Тиаго Агустин Тиранте поднесе изненада, след като отстрани четвъртия поставен Алехандро Табило от Чили със 7:5, 7:6(1).

Тиранте спечели оспорвания първи сет със 7:5, а във втората част двамата тенисисти стигнаха до тайбрек. В него аржентинецът показа по-голяма стабилност и се наложи със 7:1, за да сложи край на двубоя в два сета.