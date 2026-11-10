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Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
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Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ „Тракия“ край Зимница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Снимка: БТА
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Тежка верижна катастрофа с множество автомобили затвори автомагистрала „Тракия“ на 294 км в посока Бургас - София. Инцидентът е станал в района на Зимница, а вероятната причина е гъстата мъгла, която значително е намалила видимостта. По първоначална, но непотвърдена информация в катастрофата са участвали около 50 автомобила.

Движението в участъка е преустановено. Въведен е обходен маршрут през Карнобат – Петолъчката.

Очаква се допълнителна информация за броя на участващите автомобили, пострадали и причините за инцидента.

#десетки автомобили #АМ „Тракия“ #Зимница #верижна катастрофа

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