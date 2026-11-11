Тир с румънска регистрация е първото превозно средство във верижната катастрофа на АМ „Тракия“

Тир с румънска регистрация се смята за първото превозно средство, което е станало парична за трагедията на магистралата. Това каза окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Разпитани са повече от 40 свидетели, но предстои да бъдат разпитани отново, защото са били в шок. Предстоят и множество експертизи. Разследването е за причиняване на смърт на множество лица, а наказанието е от 10 до 20 години затвор.

Дойчин Дойчев, окръжен прокурор на Ямбол: "Разпитани са повече от 40 свидетели. Предстои да бъдат разпитани обаче отново, защото хората са били в шок. Предстоят и множество експертизи. Това, което имаме като данни, като първопричина е единствено гъстата мъгла, която в един момент наистина става изключително гъста и води до рязко намаление на видимостта. Изследваме дали това е причина за рязкото намалена на скоростта на част от водачите на пътни превозни средства и в последствие това не е било съобразено с движещите се зад тях, за да се стигне до тази верижна реакция.

- Има ли вече яснота кое е първото превозно средство препречило магистралата и станало причина за този адски удар верижен след това?

Първото превозно средство е тир с румънска регистрация."