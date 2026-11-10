Том Брейди напусна Бирмингам след три години като миноритарен собственик

Легендата на американския футбол Том Брейди изненадващо прекрати участието си като миноритарен собственик на английския Бирмингам Сити. Новината беше потвърдена официално от клуба, който в момента заема първото място в класирането на Чемпиъншип.

Седемкратният носител на трофея от Супербоул придоби малко над 3% от акциите на Бирмингам през август 2023 година, когато клубът премина под контрола на американска инвестиционна компания.

След три години сътрудничество двете страни се разделят, като към момента не са посочени конкретни причини за решението.

"Футболен клуб Бирмингам Сити изразява искрената си благодарност към Том Брейди за неговото участие и непоколебима подкрепа през последните три години“, се казва в официалното съобщение на клуба. "За нас беше изключително ценно да имаме човек с неговия опит и страст към спорта. Очакваме с нетърпение да продължим да надграждаме поставените основи както на тренировъчната база, така и в общността на Бирмингам“, допълват от ръководството.

Периодът на Брейди като част от собствеността на английския клуб премина през сериозни промени и противоречиви резултати.

Още през първия му сезон Бирмингам изпадна от Чемпиъншип след неочакваното уволнение на мениджъра Джон Юстас и последвалите затруднения в представянето на отбора.

Ръководството обаче предприе мащабна селекция през следващото лято, като сред най-значимите трансфери беше привличането на нападателя Джей Стансфийлд за 15 милиона паунда - рекордна сума за клуб от третото ниво на английския футбол.

Инвестициите дадоха резултат и Бирмингам успя да се завърне в Чемпиъншип още при първия си опит. През следващия сезон отборът завърши на десето място във второто ниво на английския футбол.

Брейди напуска клуба в момент, в който Бирмингам се намира в отлична форма и оглавява класирането. Тимът записа седем победи в последните си девет срещи, а в събота се наложи с 2:1 над Суонзи.