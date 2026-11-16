Томас Франк пое Кристъл Палас с договор до 2029 година

Кристъл Палас официално обяви назначаването на Томас Франк за нов мениджър на отбора. 53-годишният датски специалист подписа договор до юни 2029 година и ще замени на поста Пиер Саж, който ръководеше лондончани от лятото на 2026 година.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager https://t.co/2wUzZAGt4S https://t.co/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

В треньорския щаб на Франк ще остане помощник-мениджърът Пади Маккарти, а към екипа ще се присъедини и специалистът по подготовката на вратарите Анди Куей, който вече е работил с датчанина в Брентфорд. От клуба уточниха, че предстои да бъдат обявени и допълнителни назначения.

Франк има сериозен опит в английския футбол, след като води Брентфорд и Тотнъм. Най-големият му успех е свързан с Брентфорд, който под негово ръководство спечели промоция във Висшата лига през 2021 година за първи път от 74 години.

Преди да започне работа в Англия, датчанинът беше начело на Брьондби, както и на различни младежки национални формации на Дания.