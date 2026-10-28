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Три пъти по-малко проблеми с машините на вота отчетоха от ЦИК

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Три пъти по-малко проблеми с машините на вота отчетоха от ЦИК.

"Функционирали са 11 902 машини, 31 са преустановили работа, което е 0,25% от изборните машини. В сравнение с изборите през април това е 3 пъти по-малко", обясни на брифинг говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

От ЦИК отчетоха, че изборите на 25 октомври са протекли нормално и спокойно, 98 са постъпилите сигнали и жалби в изборния ден. Над 42 500 е свалено приложението на ЦИК за резултатите от вота.

"ЦИК с решение от 27 октомври обяви резултатите от изборите на 25 октомври 2026 г. От общия брой избиратели 6 584 025 са гласували около 1,5 млн. български граждани. ЦИК определи първите две кандидатски листи, получили най-много гласове, да участват в нов избор – това са Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 действителни гласа и Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 528 951 действителни гласове. Новият избор ще се произведе на 1 ноември. Избирателната активност е 22,98%, като за сравнение през 2021 г. е било близо 35%. Предизборната кампания ще продължи до 30 октомври. 31 октомври е ден за размисъл."

Подготовката за втория тур на президентските избори протича нормално. В ЦИК се проведе жребият за определяне на реда на обръщенията на кандидатите по БНТ и БНР.

Стоянка Балова - Цветкова, говорител на ЦИК: "Вече са утвърдени техническите характеристики на хартиените бюлетини за произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на 1 ноември, като тези извън страната дори във вчерашния ден бяха натоварени на дипломатическо карго и съответно пътуват към съответните райони. По отношение на машините за чужбина също дадени са указания във връзка с електронната бюлетина за гласуване, която е на специализираните устройства и в момента тече инсталацията на софтуера за балотажа, като листата този път бюлетината ще бъде на една стрнаица, кандидатите са със съответните номера, които обявихме преди малко и "не подкрепям никого" отново бутонът, т.е. номерата на кандидатите се запазват в същия 4 и 25."

#България избира президент #президентски избори 2026

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