Убийството на Слави Бинев не може да се сравнява с други убийства, каза министър Демерджиев

Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити за спекулации с него, не прилича на познатите убийства - „килъри“, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Това не може да се сравнява с други убийства, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг пред медиите.

Той добави, че убиецът на Бинев е бил близък с него, многократно са общували, както са били близки и с другите двама. Те са били допуснати от семейството на Бинев. Изясняваме обстоятелствата, довели до тази развръзка. Не се касае за лица от криминалния контингент, натоварени с такава задача, нито за хора, взели това решение по обичайния за нас начин, добави Демерджиев.

Посочи, че е много грозно да се използват доводи като политическата кариера на Бинев, да се петни паметта на някого. Министърът изрази своите съболезнования.

След повдигането на обвинението е ясно, че сме заловили правилния човек. Има всички доказателства, които по несъмнен начин доказват убийството, зави министърът.

Демерджиев коментира изказването на премиера Румен Радев от по-рано днес, че най-вероятно има възможност такива убийства да продължат и за в бъдеще. Каза, че няма представа какво е имал предвид премиерът, но това, което трябва да се отбележи е, че очевидно някои хора губят контрол над паричните потоци, които изтичаха от държавния бюджет, над превзетите институции и това поражда напрежение. МВР следи тези процеси и прави всичко възможно да противодейства на престъпленията, но при убийството на Бинев няма как да предотвратим ситуация, в която някой кани в дома си хора, които впоследствие решават да предприемат такива действия, каза още министърът.