Учители и ученици от Бургас сред първите кръводарители след трагедията на АМ „Тракия“

Стотици доброволци откликнаха на призивите за кръводаряване след тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“. В Бургас над 200 души вече са дарили кръв в подкрепа на пострадалите, а сред първите доброволци бяха учители и ученици от местното спортно училище. Междувременно двама от настанените в болница „Сърце и мозък“ пациенти остават под интензивни медицински грижи.

37-годишният детски инфекционист е в стабилно състояние, но остава настанен в реанимация. През деня му предстоят образни изследвания, след които лекарите ще преценят дали може да бъде изведен от интензивния сектор.

Състоянието на втория пациент – румънски гражданин, остава критично. Той е в медикаментозна кома и на апаратна вентилация, като през нощта е отчетено влошаване на здравословното му състояние.

Тежката катастрофа обедини стотици доброволци в Бургас още в първите часове след обявяването на кампанията за кръводаряване. Сред първите, които се отзоваха, беше Красимира Якимова, а след нея към инициативата се присъединиха нейни колеги и ученици от спортното училище в града.

„Въобще не съм се замислила. Кръводаряването за мен е лична кауза и когато имам възможност да го правя, в момента просто коментирахме с директора ситуацията и решихме, че можем да направим нещо и с нашите млади зрелостници, които са навършили 18 години. Когато става дума за човешки живот, човек не трябва да се замисля много. Съпричастността всъщност е действие, с което можем да помогнем. Не е само на думи. Така че не ми трябваше много време. Спортистите са хора, които умеят да взимат решения бързо и да реагират в кризисни ситуации. Просто влязох при тях и ги поканих да дойдат с мен. И така тръгнахме“, разказа Красимира Якимова.

Тя уточни, че решението било взето още в първите сутрешни часове, когато учениците научили за трагедията. Случилото се разтърсило цялото училище, а желанието на младите хора да помогнат било силно.

Сред включилите се в акцията е и учителят Динко Динков.

„При така тежка трагедия, при загубата на толкова много живота на българи, опасността за живота на много други, просто ние изпитахме едно състрадание, едно желание да помогнем по всякакъв начин, какъвто може. И както чрез литературата възпитаваме и чрез историята, така искахме да покажем на дело всички тези думи за християнски добродетели, трябваше да имат да се изразят в примери. Аз изпитах едно умиление, една голяма благодарност към всички ученици, които се притекоха на помощ и по така най-бързия начин, което много ме вдъхнови, съм им изключително благодарен. Бих искал да кажа още, че болката, страданието в българската литература, българската история имат една жестока сила да обединяват, да сродяват. И това сродяване има пък своята възможност да ражда доброта, любов, съпричастност, което на практика ние го видяхме“, заяви Динков.

В акцията се включили ученици, учители и представители на писателската общност. Част от младите доброволци дарявали кръв за първи път, но въпреки притеснението си решили да помогнат.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.