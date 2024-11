Уелс и Чехия си осигуриха директно класиране за Лига A в следващото издание на Лигата на нациите, а Исландия и Грузия са последните два потенциални съперника на България за влизане в Лига B.

"Драконите" изоставаха в класирането от Турция преди последния мач от група B4, но благодарение на победата на тима от Острова срещу скандинавците с 4:1 и загубата на южните ни съседи срещу Черна гора с 1:3, Уелс излезе на върха с 12 точки, с 1 повече от втория Турция, Исландия е със 7, а "храбрите соколи" извоюваха първите си точки след победата.

На "Градския стадион" в Никшич, черногорците си помислиха, че поведоха в резултата в 19-ата минута, когато стражът на гостите Мерт Гюнок оголи вратата си при неуспешен опит да пресече дълго подаване към Никола Кръстович. Нападателят от своя страна не завърши сам нападението, а остави честта на капитана Стеван Йоветич. Кръстович обаче бе в положение на засада, което бе веднага отличено от страничния съдия и голът не бе зачетен.

След половин час игра Никола Кръстович все пак се отплати на отбора си. 24-годишният нападател на Лече бе адресат на поредно дълго подаване от защитник - Марко Тучи, напредна по десния фланг и преодоля Гюнок с нисък изстрел.

Детето чудо на турския футбол Кенан Йълдъз обаче изравни резултата само осем минути по-късно. Крилото на Ювентус засече центриране по земя от Оркун Кьокчу и остави неподвижен вратаря Игор Никич.

В последната минута на редовното време на първото полувреме Черна гора отново се озова напред, а Кръстович удвои головата си сметка с прекрасен изстрел от границата на наказателното поле.

След подновяването на играта южната ни съседка потърси изравнителното попадение, но в 73-ата минута Никола Кръстович оформи своя хеттрик, след като 24-годишният нападател се извиси най-високо, за да се засече центриране отляво на Огнен Гашевич.

Турция все пак запази шансове да се класира за Лига A - чрез бараж срещу един от третите отбори в по-горната лига. Черна гора изпада в Лига C.

На "Кардиф Сити Стейдиъм" в Уелс, домакините се възползваха от подхлъзването на момчетата на Винченцо Монтела и след победата с 4:1 срещу Исландия, се изкачиха на върха на групата.

"Драконите" изостанаха в 7-ата минута след гол на сина на Ейдур Гудьонсен - Андри. Лиам Кълен отбеляза първите си две попадения с националната фланелка преди почивката, за да реализира пълния обрат, а във втората част атакуващият полузащитник се отчете и с две асистенции - за Бренън Джонсън и Хари Уилсън.

В група B1 на Лигата на нациите Чехия не сдаде лидерската си позиция и също си подпечата билета за Лига A. На стадион "Андрув" възпитаниците на Иван Хашек удържаха на натиска на Грузия и спечелиха с 2:1, което прати "кръстоносците" в плейофен бараж за оставане в Лига B, където те, заедно с Исландия, Ирландия и Словения, могат да срещнат България.

Точни за победата на домакините бяха Павел Шулц в 3-ата и Адам Хложек в 24-ата минута.

We are 2:0 up after the first half of the last League B match against Georgia in Olomouc.



Pavel Šulc and Adam Hložek scored our goals. pic.twitter.com/f2oMxLINAk