Уест Хем уволни треньора си

Уест Хем се раздели с мениджъра си Нунo Ешпиритo Сантo след незадоволителното представяне на отбора в началото на сезона в Чемпиъншип. Лондонският клуб обяви решението си, като уточни, че заедно с португалския специалист си тръгват и неговите помощници Руи Педрo Силва и Руи Барбоза, който отговаряше за подготовката на вратарите.

От ръководството на „чуковете“ обясниха, че след анализ на представянето на тима е стигнато до заключението, че са необходими промени, за да бъдат постигнати поставените цели и оправдани очакванията към отбора.

До назначаването на постоянен наследник на Ешпиритo Сантo тренировъчният процес ще бъде ръководен от Марк Нобъл, Стив Потс и Джерард Прендервил. Тримата ще водят Уест Хем и в предстоящия двубой срещу Кардиф Сити.

След 13 изиграни кръга лондончани заемат осмото място в класирането с 22 точки. „Чуковете“ изостават на четири пункта от зоната за директно изкачване във Висшата лига.