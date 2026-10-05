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Уиски в Космоса?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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уиски космоса
Снимка: илюстративна
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Уиски ще бъде дестилирано в Космоса за първи път като част от експеримент, който ще измерва и как спиртната напитка отлежава в среда извън земната атмосфера.

Инженери в Шотландия и Япония планират да изстрелят скоч на ракета през 2028 г., изпращайки сателит, съдържащ проби от уиски и неговите основни съставки, на петгодишна мисия в орбита около Земята. Учените се надяват, че честите промени между екстремна топлина и леден студ, изпитвани от уискито, докато се върти около планетата на всеки 90 минути, биха могли да ускорят процеса на зреене.

Това потенциално би могло да отвори вратата за бъдещо производство на уиски, отлежало в космоса, което ученият зад проекта очаква да има „много предизвикателен“ вкус в резултат на необичайното си пътуване.

Въпреки че такова уиски би имало астрономически цени поради разходите за изстрелване и извличане на течността, вече е известно, че колекционерите плащат стотици хиляди за някои от най-редките бутилки.

Д-р Жил Байлет от Университета в Глазгоу заяви, че редица студенти са пътували от Шотландия до Япония, за да помогнат за съвместното проектиране на миниатюрните спътници, които ще съдържат малките проби и съставки от уиски.

Очаква се изследването също така да даде представа за това как биха могли да работят орбитални фабрики, които биха могли да разработят молекули за лекарства, трудни за производство на Земята.

Байлет каза пред медиите, че опитът се прави в стремежа да се види какъв е ефектът на космическата среда върху отлежаването на уискито.

Настоящият план за експеримента с уиски, наречен „Space Puffin“, е да се изстреля сателит през 2028 г. в мисия за доставка на SpaceX до Международната космическа станция, преди да се разположи в орбита от японския модул на космическата станция.

Науката около процеса на „дишане“ на уискито, докато отлежава в дървени бъчви, не е добре разбрана, каза Байлет, но циклите биха могли да се случват много по-бързо в космоса - където температурите могат бързо да варират между минус 75 градуса и 90 градуса. Байлет допълни, че се надява опитът да помогне за ускоряване отлежаването на уискито и да се „получи нещо по-интересно“.

#за първи път #уиски #Космос

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