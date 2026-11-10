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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

УМБАЛ Бургас организира кръводаряване за пострадалите на магистрала „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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УМБАЛ Бургас призовава гражданите да дарят кръв в помощ на пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. От лечебни заведения, в които са настанени ранени при инцидента, вече са постъпили заявки за кръв и кръвни продукти, които да се използват за лечението им.

Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи от днес в Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас. Секторът по кръводаряване се намира в жълтата сграда зад ДКЦ I (бившата Първа поликлиника). Днес е осигурен извънреден екип, който да остане след приключване на работното време, утре сутринта акцията продължава в 7.30 ч.

Болницата призовава всички, които имат възможност, да се включат в акцията, независимо от кръвната си група. Кръводаряването ще помогне за осигуряването на необходимите количества кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите, както и за поддържането на резервите за други спешни случаи. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, след преценка на медицински специалист. Желателно е дарителите да бъдат отпочинали, да са закусили и задължително да носят документ за самоличност.

Кръвта няма заместител. При тежки инциденти като днешния бързото осигуряване на достатъчни количества кръв може да се окаже решаващо за спасяването на човешки живот. УМБАЛ Бургас благодари предварително на всички, които ще откликнат на призива за солидарност с пострадалите и техните семейства.

#тежка такастрофа #Бургас #АМ Тракия #кръводаряване

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