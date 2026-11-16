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Унай Емери е близо до нов договор с Астън Вила въпреки интереса на Реал Мадрид и Барселона

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Спорт
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Собствениците на бирмингамския клуб са изиграли ключова роля в решението на испанския специалист да продължи работата си на "Вила Парк“

унай емери близо нов договор астън вила въпреки интереса реал мадрид барселона
Снимка: БГНЕС
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Мениджърът на Астън Вила Унай Емери е на крачка от подписването на нов договор с клуба, който ще бъде свързан със сериозен финансов ангажимент от страна на ръководството. Според Football Insider испанският специалист е доволен от условията за работа и подкрепата, която получава от собствениците Насеф Савирис и Уес Идънс.

Бившият изпълнителен директор на Астън Вила Кийт Уинес, който заемаше поста между 2016 и 2018 година, смята, че именно отношенията между Емери и собствениците са основната причина треньорът да предпочете да остане в Бирмингам.

"Унай Емери очевидно се наслаждава на работата си. Той вижда, че добрите неща продължават да се случват и през този сезон. След сътресенията около продажбата на някои ключови футболисти успя отново да вдъхнови отбора и да покаже качествата си“, коментира Уинес пред Football Insider.

Испанецът е свързван с интерес от страна на Реал Мадрид и Барселона, но според бившия ръководител условията в Астън Вила трудно могат да бъдат пренебрегнати.

"За него е много важно да работи с тези собственици. Савирис и Идънс се справят отлично и това е ключов фактор за всеки мениджър. Той вижда развитието на стадиона, а тренировъчната база е на световно ниво. Трябва да бъдеш внимателен, защото тревата невинаги е по-зелена другаде“, допълни Уинес.

Савирис и Идънс придобиха контролния пакет акции в Астън Вила през 2018 година, когато клубът се състезаваше в Чемпиъншип. Оттогава бирмингамци постигнаха значителен напредък, включително две участия в Шампионската лига и триумф в Лига Европа.

Междувременно Астън Вила може да бъде изправен пред сериозно предложение за полузащитника Бубакар Камара. Челси проявява интерес към французина, а според Уинес оферта от около 80 милиона паунда би могла да накара ръководството да обмисли продажба.

#ФК Астън Вила #Унай Емери

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