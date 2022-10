Уориърс стартираха по шампионски с успех над ЛеБрон и Лейкърс

Голдън Стейт Уориърс започнаха успешно защитата на титлата си в Националната баскетболна асоциация (НБА) след победа над Лос Анджелис Лейкърс със 123:109 точки у дома. В зала „Чейс Сентър“ в Сан Франциско, Калифорния, „воините“ отпразнуваха получаването на шампионските си пръстени с категоричен успех над „езерняците“.

Над всички за победителите бе голямата им звезда Стеф Къри, който завърши с 33 точки, шест борби, седем асистенции и четири кражби. 20 добави Андрю Уигинс, включително 4/7 от тройката. Клей Томпсън допринесе с 18 пункта за около 20 минути на паркета. Дреймонд Грийн и Джордан Пул зарязаха томахавката помежду си в мача, след като Грийн удари съотборника си по време на тренировка – той завърши с четири точки, пет борби и пет асистенции, докато Пул приключи с 12 точки и седем асистенции от пейката.

За калифорнийци ЛеБрон Джеймс остана на косъм от трипъл-дабъл – 31 точки, 14 борби и осем асистенции, докато Антъни Дейвис се отчете с 27 пункта, шест овладяни топки и четири кражби. Ръсел Уестбрук завърши с дабъл-дабъл – 19 точки и 11 борби, но усилията им се оказаха недостатъчни в дебюта на новия старши треньор Дарвин Хам. За Лейкърс предстои домакинство на градския съперник Ел Ей Клипърс в четвъртък, докато Голдън Стейт приема Денвър Нъгетс ден по-късно.

LeBron started season 20 with a near triple-double in the @Lakers' season opener! #KiaTipOff22



