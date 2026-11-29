На Подбалканския път между село Гурково и Ветрене видимостта е изключително намалена и вятърът е ураганен.

Йонко Иванов, управител на пътноподдържащата фирма: "Път I-6 в участък Мъглиж - Николаево ситуацията е изключително тежка, ураганен вятър, видимостта е сведена до нула, но въпреки супер тежките условия ние не можем да го затворим този път, понеже обходният участък на I-6 е свързан пак със същите метеорологични условия, така че няма, няма смисъл да го правим това. Машините непрестанно почистват, за да може да се организира процес на подобряване на пътното платно, макар че вятърът изтласква снега ежеминутно на пътното лента."