Урсула фон дер Лайен към парламента на РСМ: Няма съмнение, че македонският език е вашият език

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в Туитър, че не може да има съмнение - “македонският език е ваш език”, имайки предвид вчерашното си обръщение към Собранието, в рамките на което три пъти повтори, че македонският език е на македонците и ЕС уважава това.

There can be no doubt that the Macedonian language is your language. We fully respect that. https://t.co/YcFx63cBJZ