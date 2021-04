Урсула фон дер Лайен се ваксинира срещу COVID-19

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в Туитър, че днес й е поставена първата доза ваксина срещу коронавирус. Не се уточнява с какъв препарат се е имунизирала тя.

"След като преминахме бройката от 100 милиона ваксинирани в Евросъюза, съм доволна, че получих първата доза ваксина срещу Covid-19. Ваксинирането ще продължи да се ускорява, с все повечето доставки. Колкото по-бързо се ваксинираме, толкова по-бързо пандемията ще бъде поставена под контрол”, написа Фон дер Лайен.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4