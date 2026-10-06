Урсула фон дер Лайен: Ситуацията в Черно море е силно обезпокоителна
Ситуацията в Черно море буди все по-голяма загриженост. Мишени на атаки стават търговски кораби – и техните невинни екипажи, като вече има и загинали в морето. Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в профила си в социалната мрежа Екс по повод инцидента с кораби в Черно море.
"Днес два търговски плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона в Черно море. Това се случва само ден след като турски кораб, превозващ украинско зърно, бе ударен и потъна край румънското крайбрежие. Макар точните обстоятелства около тези инциденти все още да се изясняват, случващото се е силно обезпокоително. Нападенията срещу граждански плавателни съдове са недопустими. Изразяваме пълна солидарност с нашите държави членки от източния фланг", пише още Фон дер Лайен.
The situation in the Black Sea is increasingly concerning. Commercial ships – and innocent crews – are being targeted, with lives already lost at sea. Today, two commercial vessels were hit in Bulgaria’s economic zone in Black Sea. This comes just one day after a Turkish ship carrying Ukrainian grain was struck and sunk off the Romanian coast. While exact circumstances of these incidents are still being established, the developments are very concerning. Attacks on civilian shipping are unacceptable. We stand in full solidarity with our Member States on the Eastern flank.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2026