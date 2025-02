Усман Дембеле с историческо постижение при победа на ПСЖ срещу Брест

Пари Сен Жермен продължава да громи по пътя си към нова титла в Лига 1. Столичани се наложиха с 5:2 като гост на Брест в мач от 20-ия кръг на елита на Франция и все още не са изпитали вкуса на загубата в първенството този сезон. Със заслуги за категоричния успех бяха Усман Дембеле, който вкара втори хеттрик тази седмица, след този срещу Щутгарт, и влезлият като резерва Гонсало Рамош, който дооформи крайния резултат.

Това бе и символична загрявка за плейофите на Шампионската лига, тъй като двата френски отбора излизат един срещу друг първо на 11 февруари, вторник, и след това на 19 февруари, сряда.

В 13-ата минута новото попълнение на парижани Хвича Кварацхелия получи добър шанс да открие головата си сметка за новия си отбор. Грузинецът бе намерен от Ашраф Хакими на чиста позиция, но крилото стреля над вратата от около 5 метра.

SO CLOSE... KVARA FIRST GOAL IS COMING ‍ pic.twitter.com/aO9sKlJTAx

Шест минути по-късно Брадли Баркола проби по десния фланг и навлезе във вратарското поле на домакините, но също като Кварацхелия стреля неточно.

В 29-ата минута натискът на Пари Сен Жермен най-накрая даде резултат и Усман Дембеле откри резултата.

Фабиан Руис изведе по прекрасен начин Баркола, който остана очи в очи с вратаря Марко Бизот, но вместо сам да го преодолява, предостави топката на сънародника си, за когото остана лесното - да вкара на празна врата.

Столичани държаха контрола над срещата до почивката, но пет минути след нея "пиратите" показаха на какво са способни и изравниха резултата. Уилям Пачо не успя да изчисти топката с глава по най-добрия начин и тя попадна в краката на Ромен дел Кастильо, който с удар от границата на наказателното поле не остави никакви шансове на Джанлуиджи Донарума.

Домакините, сякаш все още опиянени от попадението, се разминаха на сантиметри с това да изостават отново в 54-ата минута. Витиня изведе Баркола, а защитата на Брест проспа ситуацията и остави крилото да остане сам срещу Бизот, но прехвърлящият удар на младия французин премина встрани от вратата.

Три минути по-късно обаче ПСЖ си върна аванса, благодарение на втори гол от Усман Дембеле. Французинът бе най-съобразителен след разбъркване в наказателното поле и се разписа в полуопразнената врата на съперника.

А в 62-ата минута Усман Дембеле реализира и втория си хеттрик тази седмица. Канг-ин Лий свърши страхотна работа в наказателното поле на домакините и подаде към съотборника си в най-добра форма, който за пореден път не сбърка.

2 hat-tricks in 3 days for Dembélé! pic.twitter.com/DocVPj7Woi

27-годишното крило се превърна и в първият футболист в историята на Пари Сен Жермен с три гола в две поредни срещи.

Брест нямаше да се даде толкова лесно и в 70-ата минута намали изоставането си, благодарение на Людовик Ажорк. Френският нападател се пребори за кълбото и с шут от границата на наказателното поле върна интригата в двубоя.

Една минута преди края на редовното време обаче действащият шампион сложи точка на спора. Две резерви - Дезире Дуе и Гонсало Рамош, комбинираха и португалецът се разписа за 4:2.

GONÇALO RAMOS NEVER MISSES HIS DATE WITH THE GOAL! pic.twitter.com/XxkWlicO6u