В името на науката - САЩ похарчи милиони за „умни тоалетни“, кокаин за кучета и щракване с пръсти

Правителството на САЩ похарчи почти 9 млн. долара за разработване на „умни тоалетни“, инжектиране на кокаин на кучета и други странни изследвания. За най-необичайните разходи на американското правителство през последните години пише нововъзникващото Министерството на ефективността на правителството (DOGE) в мрежата X.

What does the U.S. Government use taxpayer dollars for?



-$6.9M studying ‘smart toilets’ that recognize the user’s ‘anal print’

-$2.3M for the NIH to inject dogs with cocaine

- $118,000 to study if a metal replica robot of Marvel Comics’ Thanos could really snap his fingers

-…