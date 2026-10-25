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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

В Малорад избират кмет и президент

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Чете се за: 00:47 мин.
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Репортерски разказ от врачанското село Малорад. То е едно от трите населени места в страната, където се провеждат двойни избори. Това е така заради балотажа за кмет, който съвпадна с вота за президент. Как започна изборният ден и каква е организацията?

Изборният ден започна нормално. Всички изборни секции започнаха работа точно в 07.00. Без проблеми са стартирали и всички машини. Близо 147 хиляди са избирателите във врачанска област в 319 общо секции. В 227 от тях вотът ще е машинен.

Вижте повече в прякото включване на Мирослава Георгиева

#избор за кмет #България избира президент #избор за президент #Малорад

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