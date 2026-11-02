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В Община Белица вотът печели Илияна Йотова, в селата обаче води Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Изборният ден в Община Белица вчера беше сравнително спокоен, без особени нарушения. Но пък с висока избирателна активност – почти пет пъти по-висока от тази на първия тур. Гласували са 3076 души от общо 7971 с право на глас.

Интересното е, че вчерашния вот показа разделение в общината. Ако в Белица, например, убедително изборите спечели Илияна Йотова, то в селата, убедително пък печели Андрей Гюров. Само за сравнение – в Белица 417 гласа за Илияна Йотова, срещу 350 за Андрей Гюров. Така, че голяма част от гласоподавателите, които на първия тур се въздържаха да дадат своя глас в Белица, този път са го направили за Андрей Гюров.

В изборният ден в общината бяха разкрити 17 секции, в 7 се гласуваше с хартиена бюлетина, в останалите 10 с машина. С машините също нямаше проблеми – само в една от секциите имаше проблем с разпечатването на разписките, но той беше отстранен бързо. В някои от селата имаше временно прекъсване на електричеството, но това отново не затрудни изборния процес.

Впечатление прави, че възрастните хора в повечето населени места трудно се справяха с гласуването с машина. Имаха нужда от помощ, която обаче не можеше да им бъде оказана от членовете на секционните избирателни комисии. В една от секциите в Белица – номер 3 например, възрастен човек се ядоса, че не успял да гласува и си тръгна разстроен. Но изборният ден продължи и там нормално, така че като цяло нямаше нарушения.

Вижте прякото включване на Аксения Ангелова

#община Белица #Илияна Йотова

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