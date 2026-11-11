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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

В рамките на 10 минути са пристигнали линейките на АМ „Тракия“, заяви областният управител на Ямбол

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Верижна катастрофа, АМ Тракия,
Снимка: БТА
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В рамките на 10 минути са пристигнали линейките на АМ „Тракия“, заяви областния управител на Ямбол Георги Чалъков за тежката трагедия на АМ "Тракия".

Георги Чалъков, областен управител на Ямбол: "Снощи в 1:00–1:30 ч. беше отворено платното за движение в посока София. Два часа след това беше отворено платното за движение в посока Бургас. АМ „Тракия“ е отворена и в двете си платна, а движението се осъществява без проблеми. Организацията снощи беше добра и всичко мина както трябва. Отново има мъгла. Нека шофьорите съобразяват скоростта си с усложнените метеорологични условия. Започва сезонът на мъглите и призовавам шофьорите да се съобразяват с метеорологичната обстановка."

За момента не може да се каже дали отсечката ще бъде затворена за втори оглед, заяви областният управител.

Георги Чалъков, областен управител на Ямбол: "Действията, които бяха предприети, се осъществиха в добра координация и при спазване на спешен порядък. Автомобилите на Спешна помощ, които бяха ангажирани още от момента на подаване на сигнала на телефон 112, пристигнаха в рамките на 10 минути. Полицейските служители също бяха на място в рамките на няколко минути. Те започнаха да оказват помощ на пострадалите хора и организираха движението, така че линейките да могат да достигнат до тях. Привлякохме сили и средства от три области – Сливен, Ямбол и Бургас. Всички колеги реагираха достатъчно бързо. В рамките на час – час и половина всички пострадали бяха евакуирани и приети в болнични заведения на територията на трите области."

По отношение на обезопасяването на АМ "Тракия" заяви:

Георги Чалъков, областен управител на Ямбол: "С АПИ сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на АМ „Тракия“ ще дойдат от тях. Те ще бъдат изпълнени, а ние ще им съдействаме с каквото можем."

#тежката катастрофа на АМ Тракия #пожарна #МВР

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