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Валериен Исмаел застава начело на Льо Авър

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Спорт
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51-годишният французин ще ръководи клуб от Лига 1 за първи път.

Валериен Исмаел застава начело на Льо Авър
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Бившият старши треньор на Блекбърн Роувърс Валериен Исмаел ще застане начело на френския Льо Авър, според L'Equipe. 51-годишният французин, работил в Германия, Гърция, Австрия и Турция, ще ръководи клуб от Лига 1 за първи път.

Льо Авър е на дъното на класирането, без нито една победа в 10 мача (две равенства и осем загуби). Ръководството на клуба реши да уволни Дидие Дигар, въпреки възраженията на президента Жан-Мишел Русие, който подаде оставка в знак на протест. Спортният директор Демба Ба също подаде оставка.

Исмаел напусна Блекбърн през февруари 2026 г. по взаимно съгласие, когато отборът беше в зоната на изпадащите в Чемпиъншип.

Преди това треньорът е работил в Уотфорд, Бешикташ, Уест Бромич, Барнзли, ЛАСК, Аполон Смирнис, Волфсбург и Нюрнберг.

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# Валериен Исмаел #Лига 1 2026/2027 #ФК Льо Авър

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