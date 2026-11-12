Валериен Исмаел застава начело на Льо Авър

Бившият старши треньор на Блекбърн Роувърс Валериен Исмаел ще застане начело на френския Льо Авър, според L'Equipe. 51-годишният французин, работил в Германия, Гърция, Австрия и Турция, ще ръководи клуб от Лига 1 за първи път.

Льо Авър е на дъното на класирането, без нито една победа в 10 мача (две равенства и осем загуби). Ръководството на клуба реши да уволни Дидие Дигар, въпреки възраженията на президента Жан-Мишел Русие, който подаде оставка в знак на протест. Спортният директор Демба Ба също подаде оставка.

Исмаел напусна Блекбърн през февруари 2026 г. по взаимно съгласие, когато отборът беше в зоната на изпадащите в Чемпиъншип.

Преди това треньорът е работил в Уотфорд, Бешикташ, Уест Бромич, Барнзли, ЛАСК, Аполон Смирнис, Волфсбург и Нюрнберг.



