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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа

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Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в профила си в Екс във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.

"Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация. Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа", посочва Петрова.

Тя отбелязва, че безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет и са от значение за нашите партньори по света, които разчитат на безопасна доставка на основни стоки от региона на Черно море.

"Това е още един стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия, за да сложим край на тази война", заявява още външният министър.

Петрова допълва, че е в близък контакт с европейски партньори и НАТО. България ще работи заедно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море, казва още тя.


#атака с дронове #Велислава Петрова #Черно море

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