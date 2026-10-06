Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа
Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в профила си в Екс във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.
"Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация. Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа", посочва Петрова.
Тя отбелязва, че безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет и са от значение за нашите партньори по света, които разчитат на безопасна доставка на основни стоки от региона на Черно море.
"Това е още един стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия, за да сложим край на тази война", заявява още външният министър.
Петрова допълва, че е в близък контакт с европейски партньори и НАТО. България ще работи заедно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море, казва още тя.
The drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone is absolutely unacceptable. It is a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation.
This is not only a matter of maritime security, but a reminder that the security of the Black Sea is inseparable from Europe's security.
The safety of civilian crews and freedom of navigation in the Black Sea must be a priority. They matter to our partners around the world that rely on safe delivery of essential goods from the Black Sea region.
It is another step in the dangerous escalation of the war in Ukraine. We need to support all possible diplomatic efforts to bring this war to an end.
I am in close contact with our European and NATO partners. Bulgaria will work together with its partners to assess the broader implications for security and navigation in the Black Sea.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 6, 2026