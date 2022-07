Вархеи за подписването на двустранния протокол между България и РСМ: Европа продължава напред!

“Приветствам двустранния протокол, подписан между България и Северна Македония", написа в Туитър еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи.

Вчера външните министри на България и Северна Македония подписаха двустранен специален протокол, който, според нашите дипломати, гарантира българската национална позиция.

Вижте двустранния протокол, който подписаха Теодора Генчовска и Буяр Османи

По думите на Оливер Вархеи това създава условия Чешкото председателство на Съвета да свика първата междуправителствена конференция със Северна Македония и Албания, за да започнат преговори за членство с ЕС.

I welcome the Bilateral Protocol signed between Bulgaria and North Macedonia. This paves the way for the #CZPRES to convene the 1st IGC for North Macedonia and Albania to open accession negotiations with the EU. Europe moves forward! #StrongerTogether