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Вавринка с драматична победа в предпоследния турнир в кариерата си

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Спорт
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Швейцарецът се наложи в три сета над Мартин Ландалус в Лион.

силен старт стан вавринка базел
Снимка: БТА
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Бившият №3 в света Стан Вавринка се класира за втория кръг на турнира в зала в Лион, който е от категория АТР 500

41-годишният швейцарец, който ще прекрати славната си кариера през следващата седмица, преодоля в първия кръг испанеца Мартин Ландалус с 6:3, 6:7(2), 7:6(5) след почти три часа игра.

В целия мач имаше само един пробив, който бе в полза на Вавринка още във втория гейм на първия сет. Швейцарецът обаче имаше трудности в края на двубоя, когато пропусна три мачбола при подаване на Ландалус, а в заключителния тайбрек трябваше да навакса изоставане от 0:3 точки, преди да го спечели със 7:5.

Във втория кръг Вавринка ще играе с водача в схемата Флавио Коболи от Италия.

Корентен Муте и Лоренцо Музети пък станаха първите четвъртфиналисти в турнира.

В изцяло френски сблъсък Муте спечели с 6:4, 6:4 срещу Феликс Балшоу, докато шестият в схемата Музети постигна успех с абсолютно същия резултат над 17-годишния французин Мойс Куаме.

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#тенис турнир в Лион 2026 # Стан Вавринка

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