Възрастна жена е починала при тежка катастрофа между Монтана и Берковица. Два леки автомобила са се сблъскали челно след неправилно изпреварване.
Инцидентът е възникнал преди обяд на прав участък в района на село Благово.
Починалата жена е пътувала в един от автомобилите.
Шофьорите са настанени в болница с фрактури. Единият от тях е в тежко състояние, но без опасност за живота.
Движението в района на катастрофата се извършва двупосочна в една лента за движение и се регулира от екип на “Пътна полиция.”