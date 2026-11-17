Възрастна жена е починала при тежка катастрофа между Монтана и Берковица. Два леки автомобила са се сблъскали челно след неправилно изпреварване.

Инцидентът е възникнал преди обяд на прав участък в района на село Благово.

Починалата жена е пътувала в един от автомобилите.

Шофьорите са настанени в болница с фрактури. Единият от тях е в тежко състояние, но без опасност за живота.

Движението в района на катастрофата се извършва двупосочна в една лента за движение и се регулира от екип на “Пътна полиция.”