"Възраждане" поискаха регионалният министър и шефът на АПИ да бъдат изслушани

"Възраждане" поискаха регионалният министър Иван Шишков и шефа на Агенция "Пътна инфраструктура" Александър Тодоров да бъдат изслушани днес като първа точка. Залата отхвърли предложението.

Коста Стоянов, "Възраждане": "Българското общество е длъжно да се запознае с реалните причини на най-тежката верижна катастрофа в българската история. Какво е било състоянието на пътя и какви мерки трябва да се предприемат в бъдеще? Днес не е време за политиканстване, но е време за отговори и решения."

Божидар Божанов, ДБ: "Трябва да бъде събрана допълнителна информация и да изслушаме още хора, но нека това да стане другата седмица и с подписите на всички групи."