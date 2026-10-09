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Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение

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Спорт
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Наставникът на Байерн Мюнхен похвали френската звезда за впечатляващата му форма, футболния интелект и манталитета, които го отличават от останалите

Венсан Компани за Майкъл Олисе: Той вече е световна класа, няма никакво съмнение
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани засипа с похвали Майкъл Олисе след впечатляващото начало на сезона за френския национал. Белгийският специалист е категоричен, че 24-годишният атакуващ футболист вече принадлежи към световния елит.

Олисе продължава да бъде сред най-резултатните играчи на баварците, след като отбеляза осем гола в първите си седем мача във всички турнири през настоящата кампания. През миналия сезон французинът записа впечатляващите 22 попадения и 31 асистенции в 52 срещи.

В интервю за Sky Germany Компани беше попитан дали определя Олисе като футболист от световна класа.

"Дали вече е световна класа? Да, категорично. Без никакво съмнение. Играч с таланта на Майкъл Олисе винаги би се превърнал в един от най-добрите. Не става въпрос само за таланта му, но и за неговия манталитет и вниманието към детайлите“, заяви наставникът на Байерн.

Компани обърна специално внимание и на футболния интелект на французина, който според него го отличава дори по време на тренировъчния процес.

"Той винаги вижда неща, които останалите не забелязват, дори на тренировка. Именно това го прави специален футболист на световно ниво“, подчерта белгийският специалист.

Треньорът на баварците допълни, че подобни качества не могат просто да бъдат изградени чрез треньорска работа, а са заложени в самия играч.

"Нашата роля не е да превърнем един футболист в световна звезда, това е невъзможно. Той вече носи всичко това в себе си“, добави Компани.

С осемте си гола от началото на сезона Майкъл Олисе затвърждава ролята си на един от ключовите футболисти в състава на Байерн Мюнхен, а думите на Компани показват високата оценка, която французинът получава от своя наставник.

#ФК Байерн Мюнхен #Майкъл Олисе #Венсан Компани

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