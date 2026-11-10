Верижни катастрофи на магистрала "Тракия" - има жертви и десетки пострадали (СНИМКИ)

Две верижни катастрофи на магистрала "Тракия".

В произшествията са участвали 86 превозни средства - 63 в пътното платно в посока Бургас и 23 в другото. Това съобщиха органите на реда на брифинг за тежкия пътен инцидент край Зимница.

Установените пострадали лица са 50 на брой, като те са разпределени на територията на три области - 28 в Сливен, 16 в Ямбол и 6 в Бургас.

Снимки: БТА