Верстапен се отпуши за първа победа през 2025

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен спечели първото си състезание за сезон 2025 във Формула 1. Пилотът на Ред Бул триумфира за рекордна четвърта поредна година за Гран при на Япония, като той бе безупречен във всичките 53 обиколки, спирайки хронометъра на 1:22:06.983 час.

Нидерландецът тръгна от полпозишън и не позволи на преките си конкуренти от Макларън да го изпреварят. Втори се нареди лидера в класирането при пилотите Ландо Норис, който остана на 1.423 сек. от победителя, а рожденикът Оскар Пиастри бе с 2.129 сек. по-бавен и допълни почетната стълбичка.

Лидерството на Верстапен бе само веднъж оспорвано, когато той заедно с Норис и Шарл Льоклер влязоха в бокса в 22-ата обиколка. Екипът на Макларън се справи малко по-бързо от именития такъв на Ред Бул и двамата се наредиха един до друг, което доведе до излизането на британеца извън очертанията. Той смяташе, че е бил избутан от четирикратния световен шампион, но стюардите не предприеха никакви действия.





Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW