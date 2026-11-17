Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева отчете, че страната ни изостава сериозно спрямо съседни държави относно инвестициите в инфраструктура за спорт.

Лечева бе гост на събитието на Българската федерация по лека атлетика по случай създаването на интерактивна карта, която в реално време да показва състоянието на обектите за лека атлетика в цяла България.

"През последните 20 години състоянието на спортната инфраструктура е тема на много коментари. Това е тема, която е повдигана не от едно правителство и не от една федерация. В последните години се инвестираха не малко средства, но сякаш това ставаше "на парче". Това се случваше без водещата роля на спортните федерации и клубовете, които са тези, които развиват спорта. Нашата най-важна цел е пирамидата, която с колкото по-голяма основа е, толкова по-големи успехи ще носи. Тази пирамида не може да се изгради без съоръженията за ежедневни спортни занимания", каза Лечева.

Тя похвали и новия облик на стадион "Българска армия", където се проведе събитието, и го даде за пример за успешно партньорство между държава, община и частен бизнес.

"Този стадион се изгради най-вече усилията на клуб ЦСКА и частната инициатива и средствата, които бяха инвестирани - повече от 100 милиона евро. Това нямаше как да се случи без да използваме механизма за публично-частно партньорство. Ние в БОК вярваме в публично-частното партньорство, за да могат да се случват хубави неща в България. Утре ще обсъждаме бюджета за спорта и няма как да не отделим внимание и на бюджета за спортна инфраструктура. Ясно е, че бюджетите на общините и на държавата са в дефицит и недостигат за изграждането на една сериозна спортна инфраструктура, каквато навремето имаше в България. Започнали сме картографиране на цялата спортна инфраструктура в България. Спортните обекти - държавна и общинска собственост, са 1770, от които 97 процента са общински. От тях само 5 процента са в много добро състояние, другите са в прилично. Без инвестиции в тези бази няма как да мотивираме родителите да запишат децата си да тренират", добави Лечева.

"С помощта на общините, ресорните министри и Народното събрание можем заедно да определим вярната посока. Много се инвестира, но на парче и малко от кметовете включиха в дискусиите и спортните федерации. Затова искам да дам пример с близки до нас държави. Една Унгария, която е 9 милиона, при съществуващи 50 плувни комплекса, изгради през последните 10 години 70 нови. Плюс това там бяха направени 50 нови многофункционални тренировъчни зали плюс стадион специално за лека атлетика, за който бяха отделени 300 милиона евро и на който се проведе световно първенство по лека атлетика. До него се направи тренировъчен стадион, зала, а отделно се изгради и стадион "Пушкаш" за 70 000 души, за който даже не знам какъв е бюджетът. Не искам даже сравнявам инвестициите, които се правят в държави като Казахстан и Узбекистан. В тези страни се наливат милиарди за спорта. В Албания също построиха много нова спортна инфраструктура, в Сърбия - също. България в това отношение изостава, при това много категорично", обясни председателят на БОК.