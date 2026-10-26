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Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите?

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Сега към куриозите, които показа видеонаблюдението след тези избори. На много места комисиите не показваха контролните разписки пред камерите. А в някои секции прекратиха видеоизлъчването, преди да са попълнили изборните книжа. По данни на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в 184 секции видеоизлъчването не е стартирало изобщо.

"Устройството не е позиционирано правилно, завъртете го така, че физическите бутони да бъдат отгоре."

В кърджалийското село Каялоба спазват правилата. Вадят контролните разписки от урната една по една и ги показват на камерата. Но членовете на комисията не говорят само на български.

На записа се чува, че са намерили разписка без ясно заявен вот.

"Не е излязло за кой номер е гласувал. Излязнало е само ей това – кодът и краят на документа. Невалиден ще напиша."

Излъчването спира преди попълването на изборните книжа. В Горски извор комисията не се съобразява с указанията и обръща урната върху масата. Не показва разписките на камерата, но обсъждат дали няколко от тях са невалидни.

"Това са валидни! Това просто са „Не подкрепям никого“.

– Аааа, валидна ли е?

– Ами ето „Не подкрепям никого“ – той си е гласувал правилно."

В една от секциите в Петрич броиха разписките далеч от камерата. В Белица една от комисиите показа разписките, а друга ги брои безмълвно. В Гърмен устройството беше далеч от комисията. А излъчването спря преди попълването на протоколите.

#България избира президент #президентски избори 2026 #вот #куриози #видеонаблюдение

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