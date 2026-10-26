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Видин отбеляза духовния си празник - Димитровден с литийно шествие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Поставянето на статуя на езическо божество е различно от издигането на паметник на достойна личност, каза патриарх Даниил

видин отбеляза духовния празник димитровден литийно шествие
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С литийно шествие от катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ до площад „Бдинци“ и тържествена церемония Видин отбеляза Димитровден – духовния празник на града.

В честванията участваха българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, Видинският митрополит Пахомий, кметът на общината Цветан Ценков, представители на държавната и местната власт, жители и гости на града. Сутринта в катедралния храм беше отслужена празнична патриаршеска света литургия, оглавена от патриарх Даниил, в съслужение с Видинския митрополит Пахомий и духовенството. След богослужението от катедралния храм тръгна традиционното литийно шествие до площад „Бдинци“. Под звуците на химна на България бяха издигнати на знамената на Република България и Община Видин. По повод духовния празник на града беше отслужен и тържествен водосвет.

Поставянето на статуя на езическо божество е различно от издигането на паметник на достойна личност, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си по повод Димитровден – духовния празник на Видин. Повод за коментара му е поставянето на „Скулптура на светлината“, изобразяваща древноегипетската богиня Изида, в крайдунавския парк на града. Патриархът определи езическия религиозен образ като „образ на бяс“ и призова хората да се върнат към християнската вяра.

„Едно е да се почете паметта на дадена личност, каквито Видин има много, да се направи паметник на някоя достойна личност. Друго е да се поставя статуя на езическо божество. Това вече не е някоя личност, това е религиозен образ“, каза патриарх Даниил.

„Родният град има специално място в сърцето на всеки човек“, каза кметът Цветан Ценков в приветствието си на площада.

Той посочи, че Видин има богато културно-историческо наследство и потенциал за развитие и призова жителите да пазят традициите и да работят заедно за бъдещето на града. „Само общите усилия на институциите и гражданското общество могат да доведат до желаните резултати“, заяви Ценков.

В словото си българският патриарх Даниил призова вярващите да осмислят духовното значение на празника и да следват примера на свети великомъченик Димитър.

„Неслучайно се нарича духовен празник. Това е празник на Духа“, каза патриархът.

Той подчерта, че вярата дава сили на човека да отстоява убежденията си и да не изоставя ближния си дори в трудни моменти. Патриарх Даниил отбеляза и 100-годишнината от освещаването на Видинската катедрала. Той изрази съжаление за безразличието към състоянието на храма и призова видинчани да подкрепят усилията за обновяването му.

„Ако го няма безразличието, с което се отнасяме дори ето тук на площада, и сме ангажирани, възстановяването на този храм ще стане много бързо“, каза той.

В заключение той призова хората да се върнат към вярата, която учи на честност, уважение и смелост.

Видинският митрополит Пахомий отбеляза, че градът има основание да се гордее с наследството, оставено от предишните поколения. Той подчерта значението на катедралния храм за духовния живот на Видин и припомни приноса на духовниците, дарителите, църковните настоятели, майсторите и жителите, участвали в изграждането и съхраняването му.

„Дългът на днешните поколения е не само да пазят това наследство, но и да го обогатяват чрез своя труд, почтеност, грижа за общото благо“, каза митрополитът.

Празничната програма продължи с изпълнения на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“. Честванията по повод празника започнаха на 25 октомври с научна конференция, изложба и представяне на книгата „Кратка история на Видинската катедрала“ в Частното начално училище „Митрополит Неофит Видински“, както и с празнична вечерня и литийно шествие с част от мощите на св. Димитър Солунски. Програмата за Димитровден продължава и на 29 октомври с първия преглед на любителското изкуство и художествената самодейност, организиран от Община Видин.

#26 октомври #димитровден #празник на града #Видин

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